Atp Finals, Sinner: "Livello molto alto, contento di essere partito così"

Poi sulla presenza di Musetti e del doppio Bolelli/Vavassori alle Finals: "È davvero speciale, c'è tanta Italia qui in Italia. Oggi mi porto a casa sicuramente la bella sensazione di giocare qui. Ogni anno il campo è un po' diverso, sono contento di come ci siamo adattati. Sono in un gruppo molto difficile e molto tosto, con gente che serve molto, molto forte. Devi rimanere concentrato per tutta la partita, appena concedi un attimino magari vai un break sotto e poi è difficile recuperare. Oggi comunque ero molto concentrato, sono molto contento e adesso vediamo come va il prossimo match".