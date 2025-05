Sinner è sbarcato a Roma: oggi scade la squalifica, lunedì media-day e allenamento al Foro

Una data, il 4 maggio 2025, che i tifosi di Jannik Sinner e gli appassionati di tennis si sono segnati sul calendario da tre mesi, da quando il campione altoatesino decise di patteggiare con la Wada per il caso-Clostebol: finisce questa domenica il periodo di sospensione del numero 1 al mondo che è sbarcato a Roma, all'aeroporto di Ciampino, per gli Internazionali d'Italia al via il 7 maggio, il cui sorteggio è previsto per domattina alle ore 12.