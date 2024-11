Sinner e il caso clostebol: "Me lo ha detto il mio manager. Buio totale e notti insonni"

Jannik Sinner ha raccontato a Esquire UK come è venuto a sapere della positività al clostebol, con una telefonata da parte del manager Alex Vittur. Sinner era nel suo appartamento a Montecarlo. "Jannik, sei positivo". Divertita, in un primo momento, la risposta dell'altoatesino. "Sì Alex, io sono sempre positivo". "No, sei positivo al doping". In quel momento gli è crollato il mondo addosso: "Ho avuto un momento di buio totale, non sapevo cosa dire. Non mi usciva nulla. Ho cercato subito di capire come fosse potuto accadere, perché non avevo fatto assolutamente nulla. Non volevo nemmeno crederci. Mi sono sentito perso. Ancora oggi non lo capisco".