Australian Open, Sinner sfida ancora Djokovic: "Ce la giochiamo"

australian open

Il tennista azzurro dopo il 3-0 a Rublev: "Molto emozionante, me lo ricorderò. Ora affronterò uno dei migliori al mondo"

Sinner fa fuori Rublev e si regala la semifinale con Djokovic







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner accede alle semifinali degli Australian Open, questo il suo commento dopo il 3-0 a Rublev: "Giocare qui è stato molto emozionante e ciò me lo ricorderò per sempre. Sono felice per come sia andata, tuttavia cercherò di lavorare il più possibile per migliorare. Ora dovrò affrontare uno dei migliori giocatori al mondo, motivo per cui adesso vedremo di giocarcela e poi a volte in queste occasioni si riesce anche a vincere".

"Indubbiamente è stata dura con lui, lo è stato già in passato. Potevo perdere il primo e il secondo set ma ho seguito il mio feeling. Dovevo reagire rapidamente e cercare di farlo muovere il più possibile. Ringrazio le persone che sono rimaste qui fino a tardi. È un piacere giocare su questo campo e non ha importanza che ora sia. Adesso mia aspettano un paio di giorni di riposo" ha aggiunto Sinner dopo la vittoria.

"Il secondo set? Al tie break sul 5-1 ho cambiato campo, c'era vento e ho cercato di vincere il punto per il 5-2 e poi quelli successivi. Mi piacciono quei momenti, sono quelli per cui mi sono allenato. Questi punti di pressione mi eccitano e sono felice", ha aggiunto.

"È importante la squadra, il gruppo e la compagnia. Questo rapporto durerà per sempre, con loro passo così tanto tempo. Sono soddisfazioni bellissime. È stupendo quando vinci ma anche se non dovesse accadere stiamo bene insieme. Stiamo lavorando il più duramente possibile per raccogliere i frutti del lavoro", ha spiegato il tennista azzurro che in semifinale affronterà Novak Djokovic, battuto due volte la scorsa stagione. "Sono fortunato di affrontarlo un'altra volta, è il numero uno al mondo. Sarà dura. Daro' il 100% su ogni palla e poi vediamo cosa accadrà", ha concluso.

