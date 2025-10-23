Caso Clostebol, la CEO dell'ITIA interviene: "Sinner ci ha dato molti spunti: a volte si possono violare le regole involontariamente"

Fra gli interventi previsti dall'ente c'è quindi un sostegno maggiore a coloro che vengono "pizzicati" positivi, spiegando anche al grande pubblico come l'esito di un test non sia per forza una condanna immediata: "Pubblichiamo integralmente le decisioni sul nostro sito e abbiamo introdotto anche video esplicativi sui casi più complessi, per aiutare il pubblico a comprenderli. Non possiamo commentare tutto in tempo reale per motivi legali, ma vogliamo essere il più possibile chiari e accessibili. Il nostro obiettivo principale è prevenire le violazioni. Facciamo formazione in tutto il mondo affinché i giocatori conoscano le regole e sappiano come evitare rischi - ha aggiunto Moorhouse -. È difficile misurare ciò che non accade, cioè i casi evitati grazie alla prevenzione, ma possiamo dire che l’engagement è in crescita. E da poco abbiamo attivato anche una linea WhatsApp diretta con l’Itia, molto utilizzata dai giocatori per fare domande pratiche e prevenire errori. I casi di Sinner e Swiatek hanno acceso i riflettori. Molti giocatori, ma anche coach e agenti, ci hanno chiesto chiarimenti e consigli. C’è stata una crescita di consapevolezza legata ai rischi involontari, soprattutto in relazione a integratori, medicinali e viaggi. È stata una lezione collettiva per il tennis