Sinner, addio a Cahill? Il Times è sicuro: "Arriva Magnus Norman"

Nato a Filipstad il 30 maggio 1976, Magnus Norman vanta un passato di altissimo livello sul campo: in carriera è stato numero 2 del mondo (nel 2000) e ha vinto 12 titoli Atp in singolare, gli Internazionali d’Italia nel 2000, ha raggiunto la finale al Roland Garros nello stesso anno (persa contro Gustavo Kuerten) e ha vinto la Coppa Davis nel 1998 con la maglia della Svezia.