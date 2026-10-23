Sinner-Cahill ancora insieme nel 2027? La "coincidenza" Montecarlo e il like social di Jannik
Darren Cahill sbarca a Montecarlo da Jannik Sinner: dal rientro in campo dopo l'infortunio al nodo contratto, tutti i dettagli sul futuro dello staff
L'arrivo di Darren Cahill a Montecarlo potrebbe segnare un momento di svolta per il futuro di Jannik Sinner e per la pianificazione del 2027. Dopo lo stop anticipato del numero uno al mondo, anche se ancora per poco, necessario a risolvere i problemi al ginocchio destro, l'allenatore australiano è sbarcato nel Principato di Monaco e lo ha fatto sapere a tutti con un post social. "Buongiorno" scrive Cahill su Instagram e il tennista altoatesino gli ha 'risposto' virtualmente mettendo like. Con il legame contrattuale tra i due in scadenza a fine 2026, la permanenza nel box di Sinner torna dunque al centro del dibattito.
Quali sono gli scenari per il contratto di Cahill?
"Il mio futuro lo decideremo a fine stagione", aveva chiarito il tecnico australiano, lasciando aperta la porta a ogni soluzione. Le opzioni spaziano dal proseguimento della collaborazione, dopotutto non c'è alcuna rottura tra Sinner e Cahill, per guidare il rientro dell'azzurro agli Australian Open fino alla transizione verso un nuovo assetto dello staff senza escludere la separazione. Montecarlo è anche dove ha la residenza Sinner e quindi potrebbe andare in scena un incontro tra i due proprio per prendere una decisione verso la nuova stagione.
Come procede il recupero fisico di Sinner?
Da quel che trapela, le risposte ai trattamenti al ginocchio sono positive tanto che potrebbe essere imminente il ritorno sul terreno di gioco per le prime sessioni di allenamento. L'obiettivo principale resta fissa sulla tournée di gennaio e sullo slam australiano.