Sinner-Cahill ancora insieme nel 2027? La "coincidenza" Montecarlo e il like social di Jannik

L'arrivo di Darren Cahill a Montecarlo potrebbe segnare un momento di svolta per il futuro di Jannik Sinner e per la pianificazione del 2027. Dopo lo stop anticipato del numero uno al mondo, anche se ancora per poco, necessario a risolvere i problemi al ginocchio destro, l'allenatore australiano è sbarcato nel Principato di Monaco e lo ha fatto sapere a tutti con un post social. "Buongiorno" scrive Cahill su Instagram e il tennista altoatesino gli ha 'risposto' virtualmente mettendo like. Con il legame contrattuale tra i due in scadenza a fine 2026, la permanenza nel box di Sinner torna dunque al centro del dibattito.