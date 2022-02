Sinner, buona la prima con il nuovo allenatore: a Dubai batte Davidovich Fokina

TENNIS

L'altoatesino supera non senza difficoltà il turno d'esordio al torneo di Dubai e battezza con un successo la prima uscita sotto l'ala di Vagnozzi

Rientro con vittoria e debutto positivo con il nuovo allenatore per Jannik Sinner, che al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai ha battuto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 43 del ranking mondiale, con il punteggio di 4-6, 7-6 (8/6), 6-3. Nel tie break del secondo set l'azzurro ha annullato tre match point.Il giovane tennista altoatesino era alla prima uscita da quando ha lasciato il team di Riccardo Piatti e si è legato ad Simone Vagnozzi.

Il 20enne Sinner tornava in campo dopo i quarti di finale raggiunti agli Open d'Australia e a pochi giorni dall'annuncio della separazione dal suo storico coach, per passare nelle mani di Vagnozzi. In mezzo anche la positività al Covid, che lo ha costretto a disertare Rotterdam. Nel secondo turno ora Sinner affronterà lo scozzese Andy Murray, numero 89 Atp, in gara grazie a una wild card e trionfatore a Dubai nel 2017.