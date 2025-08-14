Jannik Sinner vuole sfatare il tabù Felix Auger-Aliassime per proseguire nel Masters 1000 di Cincinnati

Il 23enne di Sesto Pusteria vuole cancellare le due sconfitte patite con il canadese nel 2022di Marco Cangelli
Felix Auger-Aliassime è una vera e propria bestia nera per Jannik Sinner. Il 23enne di Sesto Pusteria non è mai riuscito a sconfiggerlo in carriera e ora se lo ritrova come avversario nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Una situazione che si lega al 2022 quando Sinner non era ancora il numero 1 al mondo, in un'annata complicata prima di sbocciare totalmente e prendersi la leadership dell'intero circuito.
In quella stagione Auger-Aliassime volava vincendo l'ATP 500 di Rotterdam, ma soprattutto arrampicandosi sino al sesto posto della classifica ATP dopo aver ottenuto i quarti di finale degli Australian Open. Il primo incontro avvenne sulla terra rossa "in altura" di Madrid dove il 25enne canadese non lasciò pressoché scampo a Sinner sconfiggendolo con un secco 6-1 6-2, tuttavia quello era soltanto l'antipasto. L'impresa più grande arrivò proprio a Cincinnati, in questo caso agli ottavi di finale, dove Auger-Aliassime riuscì a superare l'azzurro dopo essersi trovato sotto di un set perso per 6-2. A quel punto il nordamericano ribaltò la situazione con un 7-6 (1) 6-1 che gli consentì di accedere al turno successivo.
Da quell'anno molto è cambiato visto che Sinner è diventato il leader del circuito, mentre Auger-Aliassime ha faticato parecchio centrando qualche exploit come la finale del Masters 1000 di Madrid nel 2024 e il quarto posto alle Olimpiadi Estive di Parigi dove venne sconfitto da Lorenzo Musetti nella finale per il bronzo. Il canadese è però un osso duro e Sinner non deve dimenticarlo.
