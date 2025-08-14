Jannik Sinner vuole sfatare il tabù Felix Auger-Aliassime per proseguire nel Masters 1000 di Cincinnati

Felix Auger-Aliassime è una vera e propria bestia nera per Jannik Sinner. Il 23enne di Sesto Pusteria non è mai riuscito a sconfiggerlo in carriera e ora se lo ritrova come avversario nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Una situazione che si lega al 2022 quando Sinner non era ancora il numero 1 al mondo, in un'annata complicata prima di sbocciare totalmente e prendersi la leadership dell'intero circuito.