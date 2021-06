Serena Williams insegna alla figlia Olympia a giocare a tennis

A 39 anni continua la caccia allo Slam numero 24 e di appendere la racchetta al chiodo ancora non è in programma. Ma se i geni non mentono, Serena Williams la sua erede potrebbe ritrovarsela in casa. In un video diffuso sul proprio profilo Instagram, la campionessa americana insegna i fondamentali del tennis alla figlia di tre anni, la piccola Olympia. In particolare le mostra la corretta esecuzione del dritto.