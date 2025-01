Australian Open, Aryna Sabalenka e Madison Keys conquistano la finale femminile

Match senza storia per Sabalenka che, dopo aver fatica in apertura con un primo break a favore di Badosa, ha ribaltato la situazione impedendo all'iberica di volare sul 3-0 e soprattutto prendendo il gioco delle operazioni. La potenza della numero 1 al mondo ha pian piano eroso le energie rimaste a Badosa che si è mostrata in grossa difficoltà anche nel riuscire a rientrare in campo dopo aver recuperato sulle diagonali dell'avversaria. Sabalenka si è quindi imposta per 6-4 6-2 nonostante una maggior efficacia al servizio della sfidante che è incappata anche in una serie di doppi falli con l'obiettivo di poter rimanere in scia alla "tigre" bielorussa.