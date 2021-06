Roland Garros: Tsitsipas è il primo finalista, Zverev ko in cinque set

ROLAND GARROS

Il greco batte 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 il tedesco: si giocherà per la prima volta in carriera la vittoria in uno Slam

Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del Roland Garros 2021. Sulla terra rossa francese, il greco batte Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 al termine di un match in cui il numero 5 al mondo, in vantaggio di due set, subisce la rimonta ma si aggiudica il parziale decisivo. Per la prima volta in carriera, il 22enne si giocherà la vittoria in uno Slam: affronterà uno tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Getty Images

Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del Roland Garros 2021: il greco parte forte, poi spreca due set di vantaggio, ma alla fine elimina Alexander Zverev conquistando per la prima volta in carriera l'accesso all'atto conclusivo di uno Slam. La prima semifinale sulla terra rossa francese è a due volti. L'approccio al match del tedesco non è quello dei migliori: il numero 6 al mondo, infatti, commette qualche errore gratuito di troppo, e il greco ne approfitta per volare subito sul 3-0. Pur rimettendosi in carreggiata, però, il 24enne non riesce a recuperare il break di svantaggio, cedendo 6-3 alla fine del primo set. Nel secondo, Tsitsipas compie una grande rimonta: Zverev, infatti, conquista il turno in battuta e si porta sul 3-1, poi perde per due volte consecutive il servizio e incassa un altro 6-3, con il greco che conquista il doppio vantaggio nel conto dei set.

Dal terzo, però, inizia un'altra partita: il tedesco ritrova solidità al servizio, concedendo appena una palla break, puntualmente annullata, e sfruttando quella concessa dal greco, che prima va sotto per 1-3, poi incassa il 6-4 che riapre la semifinale. Il parziale viene ripetuto anche nel quarto, con Zverev che trova subito il 2-0 trasformato poi, al secondo set point, nel 6-4: dopo quasi 3 ore di gioco, la situazione è in perfetta parità. Nel quinto e decisivo set, Tsitsipas se la cava annullando tre palle break, risalendo dallo 0-40 nel corso del primo game. Al secondo turno in battuta, poi, il numero 5 Atp approfitta della palla break concessa da Zverev e sale sul 4-1. Il tedesco riesce poi a mantenere per due volte il servizio, annullando anche quattro match point, ma al momento di servire per il match Tsitsipas chiude la contesa con un ace e si aggiudica la partita con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Per il 22enne è la prima finale in uno Slam, centrata alla quarta semifinale.