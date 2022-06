Roland Garros, Trevisan fuori in due set: finale Gauff-Swiatek

ROLAND GARROS

L’azzurra lotta ma cede 6-3 6-1 alla giovane statunitense, alla sua prima finale Slam ad appena 18 anni. La polacca stende Kasatkina 6-2 6-1

Finisce in semifinale la splendida corsa di Martina Trevisan al Roland Garros 2022. La tennista italiana cede 6-3 6-1 alla statunitense Coco Gauff, che ad appena 18 anni è la più giovane finalista dello Slam francese negli ultimi 20 anni. La toscana lotta come una leonessa in diversi game ma fallisce alcune occasioni importanti e si arrende in 1h26’. L’altra finalista è la numero uno al mondo Swiatek, vincitrice 6-2 6-1 su Kasatkina. Trevisan, niente finale a Parigi























GAUFF – TREVISAN 6-3 6-1

Si ferma in semifinale il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros. L’italiana, rallentata anche da qualche problema fisico, cede 6-3 6-1 alla statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 18. Sconfitta con qualche rimpianto per la nostra rappresentante, che se fosse stata al meglio della forma avrebbe sicuramente avuto più chance di giocarsi la vittoria. L’incontro inizia con poche certezze al servizio: nessuna delle due contendenti riesce a tenere il turno di battuta dal secondo game al sesto, scrivendo un 3-3 molto equilibrato. Trevisan paga qualche acciacco e non riesce a spingere in battuta, mentre Gauff trova più stabilità dopo qualche passaggio a vuoto (compreso un doppio fallo su break point) e allunga fino al 6-3 con cui chiude il primo parziale. L’azzurra chiede il medical time out tra i due set, a conferma della difficoltà fisica che ne limita i movimenti. Nel secondo set, un quarto game infinito vede Trevisan perdere il servizio dopo tanti vantaggi, bruciata da un rovescio d’attacco su una palla break concessa per un doppio fallo. È il momento che decide la partita: l’azzurra non riesce più a rendersi pericolosa in ricezione e perde un altro turno di servizio ai vantaggi, cedendo di schianto 6-1. A 18 anni, Coco Gauff diventa la più giovane finalista del Roland Garros negli ultimi vent’anni. Martina Trevisan invece esce sconfitta, ma a testa alta, dopo due settimane di tennis di pregevole qualità.



SWIATEK – KASATKINA 6-2 6-1

Pronostico pienamente rispettato nell’altra semifinale del Roland Garros, in cui la numero uno al mondo Iga Swiatek demolisce la russa Kasatkina con un sonoro 6-2 6-1 in appena 64’ di gioco. La russa rimane in partita solo nel momento dell’unica reazione d’orgoglio, a inizio partita, quando rientra dallo svantaggio di 2-0 al 2-2. Con il passare dei minuti, Swiatek macina gioco e punti, mentre Kasatkina perde brillantezza ed esce dal campo. La numero uno al mondo inanella una striscia di cinque game consecutivi per chiudere il primo set 6-2 e portarsi avanti nel secondo. La russa tiene il servizio per l’1-1 in apertura di secondo parziale, ma non riesce più a conquistare un game. Swiatek mostra la maggiore qualità ed esperienza in questo tipo di partite per concludere 6-1 con 59 punti totali contro i 29 dell’avversaria. La polacca coglie così la 34.ma vittoria consecutiva: si presenterà alla finale di sabato da grande favorita, con l’obiettivo di bissare il successo al Roland Garros ottenuto nel 2020.