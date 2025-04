Roland Garros, annunciata l'entry list: Sinner va a caccia di quel titolo che manca nel palmarés

Sono ammessi nei due tabelloni i primi 104 giocatori e le prime 104 giocatrici iscritte in base alla classifica di lunedì 15 aprile. Chi è rimasto fuori dal circuito per più di sei mesi, può richiedere il ranking protetto: ovvero iscriversi con una classifica che non corrisponde alla sua attuale, ma alla media della classifica nei tre mesi dopo l'infortunio. Questa protezione consente solo eventualmente l'ingresso nel torneo, il ranking protetto infatti non vale per la determinazione delle teste di serie. Resteranno da assegnare otto wild card e altri 16 posti attraverso le qualificazioni.