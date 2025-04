Jannik Sinner riprende gli allenamenti sui campi di Montecarlo: cosa può fare e cosa ancora no

La differenza sostanziale rispetto agli ultimi mesi è che Sinner può tornare ad allenarsi sui campi riconosciuti dalle Federazioni (fatta esclusione chiaramente per i centri in cui sono in corso tornei) e con avversari di livello: l'altoatesino potrà infatti ritrovare le sensazioni della partita giocando con tennisti tesserati (che però non sono in gara in nessun torneo), possibilità che gli era preclusa nel primo periodo di stop. Sinner in questi mesi infatti ha dovuto allenarsi in strutture private e senza poter affrontare sparring classificati. Il percorso ricomincerà dalle strutture che fino a qualche giorno fa hanno ospitato i suoi colleghi, ovvero il Country club di Montecarlo, dove tra l'altro il numero uno al mondo ha la residenza.