Roland Garros, primo turno: esordio agile per Nadal, Rublev fuori con Struff

ROLAND GARROS

Lo spagnolo supera Popyrin 6-3, 6-2, 7-6, il russo numero 7 Atp cade in cinque set contro il tedesco. Avanti anche Monfils, Barty e Svitolina

Nel primo turno del Roland Garros Nadal comincia con il piede giustissimo, superando in tre set Popyrin (6-3, 6-2, 7-6). La sorpresa di giornata è invece lo scivolone di Rublev, che si fa sorprendere da Struff in cinque set non riuscendo a far fruttare la rimonta (6-3, 7-6, 4-6, 3-6, 6-4). Nel tabellone maschile proseguono Monfils e Schwartzman, ma cade Humbert, in quello femminile ottimo start per Barty, Svitolina e Brady. Getty Images

Se il Roland Garros è finito nelle mani di Nadal per 13 volte tra cui le ultime 4, un motivo evidente c’è: Parigi è il regno dello spagnolo numero 3 al mondo, che inaugura il suo percorso nell’edizione 2021 con una prestazione netta, dominante come suo solito sulla terra rossa. Il maiorchino vince infatti contro Popyrin in tre set, cominciando a inanellare palle break a metà del primo e lasciando poco spazio al 21enne australiano a parte l’ultimo set, rimontato però da 2-5 fino al tie break. Dopo il successo per 6-3, 6-2, 7-6, al secondo turno Nadal affronterà Gasquet. La grossa sorpresa della terza giornata transalpina è però senza dubbio il passo falso di Rublev, che dall’alto della sua settima posizione nel ranking viene affondato al primo turno da Struff, 42esimo al mondo. Il tedesco comincia sùbito forte aggiudicandosi il primo set più il secondo al tie break, poi incassa la risposta del russo favorito a pareggiare la situazione. Nel momento decisivo, però, il 31enne della Renania torna a incidere come all’inizio e si prende uno scalpo preziosissimo (6-3, 7-6, 4-6, 3-6, 6-4).

L’altra testa di serie a cadere in giornata nel tabellone maschile è Humbert, liquidato in quattro set dal lituano Berankis per 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Meno problemi per l’altro francese di peso, Monfils, che ci mette un po’ a carburare ma poi stende Ramos-Vinolas dopo un tie break di svolta (1-6, 7-6, 6-4, 6-4). Solidissima poi la prestazione di Schwartzman, numero 10 del tabellone, che concede pochissimo a Lu e lo supera 6-2, 6-2, 6-3: promosso con il minimo sforzo anche Karatsev, 6-3, 6-4, 6-4 il punteggio ai danni di Brooksby.

Passando al tabellone femminile, le sorprese sono minori, con le prime tre big impegnate che superano i rispettivi ostacoli con relativo smalto. Innanzitutto la numero 1 Barty, disturbata dalla statunitense Pera nella fase centrale del match ma poi vincente in tre set (6-4, 3-6, 6-2). Ne bastano due invece a Svitolina, promossa 6-2, 7-5 contro Babel, e a Brady, capace di sconfiggere Sevastova con un doppio 6-3 che non dà margini di contestazione. Sùbito eliminata Venus Williams, incapace di tenere il ritmo di Aleksandrova e costretta ad abbandonare il torneo in cui venne sconfitta in finale dalla sorella Serena nel lontano 2002: il 6-3, 6-1 in favore della russa è eloquente. Per quanto riguarda le altre teste di serie, Sakkari ha la meglio 6-4, 6-1 su Zavatska, Jabeur la imita 7-5, 6-2 contro Putintseva, mentre Kontaveit suda un po’ di più per oltrepassare l’ostacolo Golubic (6-7, 7-6, 6-0).