Roland Garros, Jannik Sinner spazza via Richard Gasquet e vola al 3° turno

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria si è imposto per 6-4 6-2 6-4 contro il 37enne francese, probabilmente all'ultima recita a Parigi

Roland Garros, Jannik Sinner affronta il francese Richard Gasquet per l'accesso al 3° turno

























































1 di 30 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Richard Gasquet avrebbe voluto lasciare Parigi a in maniera totalmente diversa, ma l'età che avanza e il talento di Jannik Sinner non gli lasciano scampo. Non bastano la determinazione e una preparazione certosina per resistere al 22enne di Sesto Pusteria che si aggiudica il 2° turno del Roland Garros per 6-4 6-2 6-4 in una partita mai in discussione, frutto anche di un miglioramento nella tattica da parte dell'altoatesino sulla terra rossa.

Primo set non senza patemi per Sinner che, a fronte di un Gasquet particolarmente convinto, si ritrova a dover far fruttare il proprio talento riuscendo soltanto in parte ad avere la meglio sulle palle corte. Con il passare dei punti l'altoatesino trova però le misure giuste per colpire vicino alla rete costringendo il francese a dare fondo a tutte le proprie energie e salvarsi con il proverbiale rovescio.

Complice la necessità di doversi affidare sempre e comunque alla seconda di servizio, ma soprattutto ai continui scatti in avanti che minano alle gambe del transalpino, l'azzurro strappa il servizio per la prima volta sul 3-3 rischiando di subire il bis sul 5-3 e salvandosi soltanto solo con una battuta tornata spinosa e qualche errore al rovescio del numero 2 al mondo. Nulla di irreparabile per Sinner che chiude la prima frazione sul 6-4, destinato a sistemare ancora qualche colpo.

Secondo set subito all'attacco per Sinner che sfianca un Gasquet ormai stanco che si ritrova a far i conti con un colpo da maestro del bolzanino che a rete riprende una voleè alta del francese e abbattendo di fatto il morale dell'avversario. È subito break per l'azzurro che mette a segno una serie di quasi dieci colpi vincenti rischiando di volare sul 3-0 con Gasquet che si salva soltanto grazie a un miglioramento delle percentuali di servizio.

Ciò non basta per evitare che l'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill strappi nuovamente il servizio, stavolta a zero, complice un Gasquet che fatica a muoversi sui colpi sempre più angolati dello sfidante. Ciò permette al francese di prendersi soltanto un altro game prima di cedere anche il secondo punto sul 6-2.

Il leitmotiv prosegue anche nel terzo set dove Sinner scappa via immediatamente complice un Gasquet sempre più affaticato e costretto a una serie di colpi più avventati e alti, facile presa per l'altoatesino che fa correre l'avversario al bisogno, ma che gli impedisce di rispondere anche sulla battuta sempre più variegata. Sul 2-1 il transalpino ha un pizzico d'orgoglio sfruttando gli errori dell'azzurro, forse troppo sicuro della situazione venutasi a formare, tanto da compiere il contro-break. Niente da fare per il francese che poco dopo riperde il servizio indirizzando così Sinner verso la vittoria.

Nel finale Gasquet sembra ritrovarsi, ma ormai è troppo tardi per evitare di soccombere a un Sinner che dovrà ancora sistemare qualche elemento in vista dei prossimi impegni, ma che avrà modo di farlo partendo da quanto di buono compiuto contro chi ha centrato nel 2016 i quarti di finale sulla terra rossa parigina.

SINNER: "MI SENTO MEGLIO, MA POSSO MIGLIORARE"

"Mi sento meglio rispetto al primo match. So che posso migliorare su alcuni aspetti". Lo ha detto Jannik Sinner, dopo la vittoria contro Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros. Sinner ha reso omaggio all'"atmosfera incredibile" di questa sera nello stadio Philippe Chartrier, con un tifo molto "equo e rispettoso", nonostante uno sfidante padrone di casa come Gasquet. "Grazie pe il sostegno e ci vediamo al prossimo turno", ha concluso Sinner tra gli applausi del pubblico parigino.