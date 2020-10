Roland Garros: finisce la favola di Martina Trevisan. A Schwartzman la maratona con Thiem

ROLAND GARROS

Si ferma ai quarti l’avventura al Roland Garros di Martina Trevisan, sconfitta 6-3, 6-1 dalla polacca Swiatek che in semifinale trova Podoroska, vittoriosa a sorpresa 6-2, 6-4 contro Svitolina. La statunitense Collins batte 6-4, 4-6, 6-4 Jabeur e domani affronterà la connazionale Kenin per un posto in semifinale. Tra gli uomini, Thiem e Schwartzman danno vita a un match spettacolare vinto dall’argentino 7-6, 5-7, 6-7, 7-6, 6-2.

TABELLONE FEMMINILE

Termina alle porte della semifinale il cammino di Martina Trevisan al Roland Garros. La tennista azzurra viene eliminata da Iga Swiatek in due set 6-3, 6-1, risultato frutto della maggior potenza e profondità di colpi della polacca. Parte bene Trevisan nel match balzando subito sul 3-1, punteggio sul quale però la rivale si sveglia infilando cinque giochi (con due break) consecutivi e chiudendo il primo parziale sul 6-3 in poco più di 40 minuti. Swiatek sfrutta l’inerzia favorevole anche nel secondo set dove, mentre in battuta si trova più d’una volta ad annullare palle break, risulta implacabile sul servizio dell’italiana che, al contrario, viene brekkata quattro volte consecutive e concede così il 6-2 finale.

In semifinale, la polacca trova l’argentina Podoroska, capace di battere in due set la numero 3 del tabellone Svitolina in un match dove entrambe le giocatrici hanno serie difficoltà a mantenere i propri turni di servizio. Nel primo set Svitolina subisce ben quattro break in altrettanti turni di battuta e concede così il parziale (6-2) alla sudamericana la quale, nel secondo, è la prima a scivolare quando va a servire. L’ucraina però non dà segni di volerne approfittarne facendosi subito controbrekkare e iniziando una serie di cinque game consecutivi in cui le due si impongono alternativamente nei turni dell’avversaria. Alla fine, Podoroska ha la meglio salendo 5-4 e archiviando la pratica nel gioco successivo al terzo match point.

Nella parte bassa del tabellone la vittoria di Collins completa il quadro dei quarti che si andranno a disputare domani. La statunitense supera Jabeur in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 controllando molto bene l’incontro fino al 3-0 in suo favore nel secondo parziale. Lì la tunisina si scioglie e prende coraggio brekkando, complici le prime sbavature dell’americana, per ben due volte la rivale che in questo modo cede il secondo set e va a giocarsi tutto nel terzo. Qui entrambe le giocatrici tremano e faticano a tenere il servizio (6 break nei primi 7 game), colpo che, nel decimo gioco, Jabeur non riesce a sfruttare facendosi sopraffare da Collins che così chiude l’incontro con un altro 6-4.

TABELLONE MASCHILE

Ci vogliono 5 ore e 10 minuti per avere il verdetto del match tra Thiem e Schwartzman, una partita palpitante risoltasi nel quinto set a favore dell’argentino bravo a non mollare mai e a rimontare con successo sotto 2 set a 1. Ad eccezione dell’ultimo, tutti i parziali volano oltre l’ora abbondante e si risolvono al tie-break o nelle immediate vicinanze: al primo 7-6 per Schwartzman, infatti, Thiem risponde prima col 7-5 per riportare in parità la contesa (decisivo il break nell’undicesimo gioco) e poi con il tie-break (vinto al terzo set point) che lo lancia in vantaggio. Nel quarto, l’argentino va a servire per il set già sul 5-4 ma la tenacia dell’austriaco permette a quest’ultimo di strappargli la battuta e andare ancora una volta al tie-break dove il nativo di Buenos Aires fa suo il parziale alla prima occasione utile. Si va così al quinto set dove, dopo un momento di iniziale equilibrio, è Schwartzman a strappare il match brekkando nel sesto e nell’ottavo gioco un Thiem ormai esausto al quale non resta che alzare bandiera bianca.