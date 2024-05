Roland Garros, Djokovic: "Ho basse aspettative e grandi speranze"

ROLAND GARROS

Il numero 1 al mondo in conferenza stampa: "Tutto tranne che un titolo per me non è soddisfacente, è sempre stato così"

Giornata di conferenza stampa per Novak Djokovic, chiamato a difendere al Roland Garros il titolo del 2023 ma in crisi di risultati in questo 2024. "Come mi sento mentalmente per questo torneo? Ho basse aspettative e grandi speranze - ha spiegato il tennista numero 1 al mondo - mi sento quasi in imbarazzo nel dire quali sono le mie aspettative. Tutto tranne che un titolo per me non è soddisfacente, è sempre stato così. Potrebbe sembrare arrogante a molte persone, ma penso di avere una carriera che lo supporta". Il campione serbo rischia di perdere il trono mondiale proprio a Parigi a vantaggio di Jannik Sinner.

"In un certo senso, riuscire a giocare ancora a questi livelli così alti, uno dei motivi principali è cercare di scrivere più Storia possibile di questo sport e vincere i titoli più importanti. E Parigi è sicuramente uno di questi. Ecco perché le mie speranze e i miei obiettivi sono sempre gli stessi, ma devo abbassare le aspettative - ha aggiunto Djokovic -. Quando dico questo intendo: non pensare troppo in anticipo in termini di torneo e chi potrei affrontare nei turni successivi, ma davvero affrontarlo giorno per giorno, passo dopo passo, e costruire il mio gioco. Perché in questo attualmente sto avendo difficoltà, non giocare a un livello costantemente buono. Ovviamente ne ho bisogno per avere qualche possibilità di arrivare alla finale".

Sul suo stato di forma fisico e mentale. "Penso di sapere di cosa sono capace, e in particolare negli Slam normalmente gioco il mio miglior tennis, almeno punto sempre a giocare il miglior tennis, e sono stato in grado di farlo per gran parte della mia carriera, quindi questo è l'obiettivo - ha analizzato Djokovic - È da un po' che dico che sulla terra voglio raggiungere il picco qui a Parigi, al Roland Garros. L'anno scorso ho avuto un anno fantastico, e in particolare qui al Roland Garros, e spero di poter disputare un grande torneo. I 5 mesi che ho avuto finora durante l'anno non sono stati grandiosi in termini di tennis. Ecco perché ho un approccio focalizzato sul quotidiano cercando di costruire la giusta forma e trovare il giusto slancio in modo da poter avere maggiori possibilità di arrivare più lontano nel torneo. Ho sempre guardato avanti, alla prossima sfida, e cosa devo fare per essere migliore di quanto non lo ero la settimana precedente. Questo è il tipo di mentalità che continuo a coltivare e ad avere. È una cosa che probabilmente non si fermerà finché non smetterò di giocare a tennis professionistico. Questo è l'unico modo che conosco per comportarmi da tennista professionista e per competere ai massimi livelli. So quali sono le mie qualità. So di cosa sono capace. L'ho sperimentato 24 volte nella mia carriera, e con molte altre finali e semifinali. Quindi so esattamente cosa devo fare nell'ambiente Slam o nelle competizioni del Grande Slam, per così dire. È un tipo di torneo completamente diverso e si respira un'atmosfera nel torneo diversa rispetto a qualsiasi altro torneo che abbiamo in calendario".

