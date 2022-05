Roland Garros: Camila Giorgi saluta agli ottavi di finale

ROLAND GARROS

La maceratese perde in due set contro la russa Daria Kasatkina: l'ultima italiana nel tabellone femminile è Martina Trevisan

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Camila Giorgi nel Roland Garros. Sulla terra rossa francese, la maceratese cede in due set alla russa Daria Kasatkina, numero 20 della classifica Wta, che si impone con un doppio 6-2 dopo 1 ora e 20 minuti di gioco. Adesso, a rappresentare l'Italia nel tabellone femminile del secondo Slam dell'anno, c'è solo Martina Trevisan, che sfiderà la canadese Leylah Annie Fernandez nei quarti. © Getty Images

Finisce agli ottavi di finale la corsa di Camila Giorgi al Roland Garros 2022: la maceratese, a caccia del secondo quarto in carriera in uno Slam dopo quello raggiunto a Wimbledon nel 2018, cede nettamente a Daria Kasatkina. Sulla terra rossa francese, non c'è storia: la 30enne parte male ed è subito sotto 0-2, facendo inoltre fatica a tenere il servizio. Il secondo break del parziale permette alla numero 20 della classifica Wta di passare dal 3-2 al 6-2, chiudendo il primo set. Nel secondo, va ancora peggio: con cinque game di fila, la russa sale direttamente sul 5-1, ipotecando di fatto il passaggio del turno. Giorgi ha anche l'occasione per accorciare le distanze, ma Kasatkina annulla la palla break e, al primo match point, non sbaglia: finisce con un doppio 6-2 dopo 1 ora e 20 minuti di gioco. L'ultima italiana in corsa nel tabellone femminile del Roland Garros è dunque Martina Trevisan, che sfiderà la canadese Leylah Annie Fernandez nei quarti di finale del secondo Slam dell'anno.

