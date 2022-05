Roland Garros: Martina Trevisan vola ai quarti di finale

tennis

L’azzurra supera 7-6(10), 7-5 la bielorussa Sasnovich e ritorna tra le migliori otto del torneo

Martina Trevisan continua a sognare alla grande e fa fuori dal tabellone femminile del Roland Garros anche Aliaksandra Sasnovich: il 7-6(10), 7-5 conclusivo le consente di approdare ai quarti di finale dello Slam francese. L’azzurra conquista al tie-break un primo set durissimo sul Court Suzanne Lenglen. Poi riesce ad avere la meglio anche nel secondo con il break decisivo strappato nell’undicesimo game. Ora, ci sarà una tra Fernandez e Anisimova. Roland Garros: Trevisan vola ai quarti

























Martina Trevisan ritorna ai quarti di finale al Roland Garros dopo due anni. L’azzurra batte in due set la bielorussa Aljaksandra Sasnovich 7-6(10) 7-5 e vola di nuovo tra le migliori otto a Parigi dopo la sconfitta di due anni fa contro la futura campionessa Iga Swatiek. La classe 1993 vince con grinta una partita complicata, sfruttando il quinto set point nel tie-break del primo parziale e recuperando nel secondo parziale. Il primo set è difatti lunghissimo; l’equilibrio in campo è netto tra break e controbreak continui. Trevisan lo chiude al tie-break, addirittura con il risultato di 12-10, portando a termine il quinto set point e annullandone uno. Anche il secondo set continua sul filo dell’equilibrio. Sasnovich è avanti 5-3, ma la tenacia della toscana le consente di rimontare e vincere. L’azzurra, infatti, sotto 3-5, piazza il break decisivo all’undicesimo game e chiude quindi 7-5. Virtualmente l’italiana è ora numero 31 al mondo: ma non è ancora finita qui. La scalata al ranking WTA potrebbe non arrestarsi.