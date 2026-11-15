Wta Finals, Errani-Paolini: "Felici e in fiducia ma la finale sarà durissima"

"Sarà un match durissimo, anche se le abbiamo già battute nel girone. Dobbiamo credere in noi stesse. Abbiamo giocato tante partite nell'ultimo mese e mezzo, questo aiuta ad acquisire fiducia, migliora il livello di tennis, la visione di gioco. È importante, siamo davvero felici". Così Sara Errani si è espressa sulla finale del doppio alle Wta Finals di Indian Wells che la vedrà affrontare, insieme con Jasmine Paolini, Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Paolini ha sottolineato la piccola impresa compiuta per ottenere la vittoria per 6-3, 6-4 nella semifinale sulla coppia formata da Kristina Mladenovic e Guo Hanyu, vincendo cinque game consecutivi nel secondo per rimontare da 1-4. "Siamo state più aggressive, abbiamo iniziato a spingere di più la palla e ha funzionato. Quindi siamo davvero felici" ha detto la toscana, che poi ha parlato delle avversarie di questa sera (il match comincerà intorno alle 23 italiane): "Sono giocatrici straordinarie, hanno praticamente vinto tutto. Quindi dovremo essere presenti e concentrate su ogni singolo punto, credere in noi stesse e nella possibilità di farcela". A Indian Wells, le azzurre hanno già battuto le rivali nel girone, mentre a marzo la ceca e la statunitense avevano battuto le azzurre sia in semifinale ad Indian Wells che in finale a Miami. Poi hanno vinto tra l'altro al Roland Garros e all'Us Open.