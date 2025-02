Caso Sinner, Federica Pellegrini sostiene la decisione della WADA: "È responsabile della negligenza"

La "Divina" ha insomma sottolineato come sia fondamentale prendersi le responsabilità per ogni azione compiuta, anche se non diretta, confermando come lo stop imposto a Jannik Sinner sia per certi versi corretto: "Se un atleta, in qualsiasi altro sport, è stato trovato positivo a qualche sostanza, la negligenza è assolutamente comune, purtroppo. I casi sono tantissimi, il problema è che tutti questi casi hanno avuto un periodo di sospensione per negligenza, che non è un doping conclamato con colpa effettiva, ma una negligenza, quindi una svista praticamente".