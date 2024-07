Wimbledon, Paolini si arrende in finale: Krejcikova campionessa

WIMBLEDON

La ceca la spunta in tre set (6-2, 2-6, 6-4): l'azzurra lotta fino all'ultimo, ma incappa in un'altra delusione dopo quella del Roland Garros

Wimbledon, le immagini della finale di Jasmine Paolini















































































© Getty Images 1 di 41 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si è infranto in finale il sogno di Jasmine Paolini di diventare la prima italiana di sempre a trionfare a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso in tre set (6-2, 2-6, 6-4) la battaglia contro la ceca Barbora Krejcikova, che sull'erba londinese ha conquistato il suo secondo Slam in carriera dopo il Roland Garros del 2021. Per Paolini, che da lunedì sarà numero 5 del ranking WTA, un'altra finale amara dopo quella dell'Open di Francia.

Il match sul Centrale è stato una vera e propria montagna russa di emozioni: Jasmine è partita molto contratta e ha di fatto regalato il primo set all'avversaria, poi però ha tirato fuori il carattere, ha innalzato notevolmente il livello del suo tennis e ha conquistato il secondo con lo stesso punteggio. Il terzo è stato dominato dall'equilibrio, ma anche dalla stanchezza: ben quattro turni di servizio si sono chiusi lasciando l'avversaria a zero (due per parte), prima del break decisivo di Krejcikova sul 4-3. Nell'ultimo game la 28enne toscana ha dato tutto quello che aveva, trascinandolo ai vantaggi, annullando due match point e assaporando in un paio di occasioni la possibilità di strappare il break sul 5-5, ma alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca.

IL PUNTEGGIO

B. Krejcikova (CZE) 6 2 6 J. Paolini (ITA) 2 6 4

LA CRONACA DEL MATCH

Terzo set

6-4 - Jasmine lotta fino ai vantaggi, annulla due match point, ma alla fine deve arrendersi a Krejcikova: è la ceca la campionessa di Wimbledon 2024.

5-4 - Paolini con un po' di sofferenza tiene il turno di servizio e ora va a caccia del break che potrebbe allungare la finale.

5-3 - Turno di servizio impeccabile per Krejcikova, che tiene Jasmine a zero, consolida il break e ora è a un game dalla vittoria di Wimbledon.

4-3 - Jasmine va sotto 30-0, rimonta e porta il game ai vantaggi, ma con un doppio fallo sanguinoso regala a Krejcikova il primo break del terzo set.

3-3 - Krejcikova concede uno solo punto a Paolini e chiude il game con un ace. Continua a regnare un grande equilibrio.

2-3 - Ennesimo game che vola via in pochi minuti: questa volta è Jasmine a tenere a zero l'avversaria, mantenendo il vantaggio nel set decisivo.

2-2 - Altro turno di battuta tenendo l'avversaria a zero per Krejcikova, che chiude con un ace.

1-2 - Paolini trattiene il fiato, ma frena la rimonta di Krejcikova e vince il game dopo un lungo scambio mantenendo il servizio.

1-1 - Risposta immediata di Krejcikova, anche lei tiene a zero Paolini nel suo turno di servizio e pareggia subito i conti.

0-1 - Jasmine parte alla grande, andando a segno con un ace e con un paio di dritti spettacolari: vince il primo game tenendo a zero l'avversaria.

Secondo set

2-6 - Una chiamata favorevole dell'occhio di falco e l'errore di una Krejcikova in difficoltà crescente consegnano a una grande Jasmine Paolini il secondo break: è 1-1 il conto dei set.

2-5 - Paolini tiene il turno di battuta concedendo un solo punto all'avversaria e ora è a un game dalla conquista del set che pareggerebbe l'incontro.

2-4 - Krejcikova ritrova confidenza nel proprio servizio e accorcia mettendo anche a segno un ace.

1-4 - Paolini glaciale, mette a segno il suo secondo ace della partita e poi chiude il game con servizio-dritto magistrale, allungando sulla ceca.

1-3 - Krejcikova commette due doppi falli consecutivi in avvio, ma poi annulla due palle break a Paolini e ai vantaggi conquista il suo primo game nel secondo set.

0-3 - Jasmine sciupa un paio di occasioni per chiudere il game subito, si fa rimontare dal 40-15, ma poi vince ai vantaggi stoppando il possibile contro break dell'avversaria.

0-2 - Paolini alza il ritmo e anche grazie a un errore di Krejcikova conquista il suo primo break della partita.

0-1 - Krejcikova mette ancora in difficoltà Paolini, che però trova maggior confidenza nel suo servizio e vince il primo game.

Primo set

6-2 - Krejcikova ancora implacabile al servizio, chiude il set tenendo Paolini a zero nell'ultimo game. A Jasmine servirà cambiare nettamente marcia per tentare la rimonta.

5-2 - Jasmine vince il proprio turno di battuta e tenta di allungare il set.

5-1 - Con un paio di colpi spettacolari Krejcikova conquista con facilità il game, Paolini abbastanza in balia dell'avversaria.

4-1 - Krejcikova piazza il secondo break della sfida e allunga, Jasmine paga anche un po' di nervosismo dopo una palla out per questione di millimetri.

3-1 - Altra rimonta di Jasmine, che sotto 40-15 porta ancora il game ai vantaggi, ma questa volta deve arrendersi al super servizio dell'avversaria.

2-1 - Sotto 30-0, Paolini rimonta e al quarto deuce conquista il suo primo game della sfida, riuscendo a tenere il turno di battuta.

2-0 - Infallibile Krejcikova al servizio, tiene Paolini a zero nel secondo game e piazza il primo allungo. Inizio complicato per l'azzurra.

1-0 - Subito break di Krejcikova, qualche errore di troppo per Paolini che paga un po' di tensione iniziale.