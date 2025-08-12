Tennis, Atp Cincinnati: Mensik si ritira, avanza Nardi. Ok anche Paolini

TABELLONE DOPPIO MASCHILE

Sorridono i due doppi italiani impegnati nel torneo di Cincinnati: doppio 6-4 per Bolelli e Vavassori, che superano la coppia composta dall'americano Lammos e l'olandese Pei in una gara sempre condotta dai due italiani. Il collaudatissimo duo accede al secondo turno, dove gli avversari saranno due americani: Cash e Tracy. Bene anche i due Lorenzo, Sonego e Musetti: battuti 6-3, 7-5 gli argentini Gonzalez e Molteni. Sulla strada per il terzo turno ci sono due cechi con cui hanno battagliato tanto in singolo: Lehecka e Mensik.