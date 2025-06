WTA 500 di Berlino, Jasmine Paolini sconfitta all'esordio da Ons Jabeur

La numero 5 al mondo ha perso subito il servizio in apertura di match non riuscendo a rispondere alle battute della lucky looser africana e tenendo a fatica il turno di battuta nel corso del terzo game. Da qui in poi Paolini non è più riuscita a rimanere in corsa nel primo set subendo la potenza di Jabeur, ma soprattutto mostrandosi particolarmente fallosa al servizio tanto da perdere il primo set con un netto 6-1.