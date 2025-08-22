Logo SportMediaset
Diouf: "Essere all'Inter un onore, ho detto subito di sì"

22 Ago 2025 - 21:42

"L'Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l'ora di scendere in campo a San Siro". Sono le prime parole di Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003, nuovo acquisto dei nerazzurri. Lo riporta il sito ufficiale del club. "Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone - ha aggiunto - so che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra". 

