Niente Wimbledon per Andy Murray: il britannico rinuncia al singolare e punta tutto sul doppio

Le voci si sono rincorse per giorni, in un'altalena di conferme e smentite che hanno tenuto banco all'interno dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. La notizia è poi arrivata nella mattinata di martedì 2 luglio quando Andy Murray ha annunciato la decisione di rinunciare al Wimbledon, lo Slam più amato dal fuoriclasse britannico. Dopo aver tentato in ogni modo di prendere parte almeno al torneo di singolare per l'ultima volta, il 37enne scozzese ha dovuto alzare bandiera bianca concentrandosi soltanto sul doppio.