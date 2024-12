Next Gen Finals: Mensik costretto al test antidoping a metà partita

Ha davvero dell'incredibile quanto successo a Jakub Mensik nel corso del match delle Next Gen ATP Finals in corso a Gedda. Il 19enne tennista ceco ha approfittato del toilet break per recarsi in bagno tra il secondo e il terzo set contro il francese Artur Fils e ci ha messo diverso tempo prima di tornare in campo. Lo stesso numero 48 al mondo, visibilmente contrariato, ha spiegato al giudice di sedia il motivo: gli addetti ai lavori lo hanno sottoposto a un test antidoping a sorpresa. Per la cronaca, il match è stato alla fine vinto da Fils per tre set a zero.