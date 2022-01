Nadal stacca Djokovic e Federer: è nella storia con il 21.esimo slam

il record

Secondo successo agli Australian Open, Parigi è la sua casa

Sono 21! Rafa Nadal è entrato sempre più nella storia del tennis con un'autentica impresa a Melbourne. Lo spagnolo, a 35 anni, si è preso gli Australian Open per la seconda volta e ha conquistato il 21esimo titolo slam della sua carriera. Staccati i rivali Roger Federer e Novak Djokovic fermi a 20. Il maiorchino nella sua strepitosa vita ha vinto 13 volte il Roland Garros, quattro volte gli Us Open, due Wimbledon e come detto due trofei appunto alla Rod Laver Arena. Dal Real a Marca: l'impresa di Nadal invade i social twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

instagram





twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

instagram Ultime gallery Vedi tutte

L'OMAGGIO DI DJOKOVIC E FEDERER

"Mai sottovalutare un grande campione": arrivano da Roger Federer le congratulazioni più calorose per Rafa Nadal, dopo la vittoria agli Australian Open. A fare i complimenti, via Instagram, anche Novak Djokovic, grande assente dell'edizione 2022 del primo Slam dell'anno dopo lo stop del governo australiano per le regole anti-Covid. "C'è stato del tennis eccezionale giocato agli Australian Open - il messaggio del n.1 al mondo, rimasto abbastanza freddo - Congratulazioni alla Barty, congratulazioni a Nadal per il suo 21/o slam, un risultato straordinario: ha prevalso uno spirito combattivo impressionante". Di altro tono i complimenti di Federer, al 'rivale' ed 'amico' Nadal. "Che partita. Al mio amico e grande rivale Rafael Nadal sincere congratulazioni per essere diventato il primo uomo a vincere 21 titoli del Grande Slam in singolo. Qualche mese fa - prosegue lo svizzero, ancora fermo - stavamo scherzando sul fatto che entrambi fossimo con le stampelle. Incredibile, mai sottovalutare un grande campione". Federer elogia "l'incredibile etica del lavoro, la dedizione e lo spirito combattivo", si dice "orgoglioso" di aver condiviso "questa era con te" con un ruolo di reciproco stimolo: "Sono sicuro che hai altri successi davanti a te. Ma per ora, goditi questo".