Nadal: "Roma e Roland Garros? Valuterò la situazione"

Annunciata l'assenza agli US Open, il numero 2 del mondo del tennis, Rafael Nadal, valuterà "la situazione in Europa" prima di decidere se partecipare ai tornei di Roma (20-26 settembre) e del Roland Garros di Parigi (27 settembre-11 ottobre). "Mi preparerò per la stagione dei campi in terra battuta in Europa e, quando arriverà il momento, prendero' la mia decisione", ha detto il campione spagnolo durante una conferenza stampa virtuale da Maiorca, dove vive. Federer palleggia sui tetti di Finale Ligure

Sugli US Open:: "Le circostanze mi hanno fatto prendere la decisione di non partecipare, ma rispetto i giocatori che scenderanno in campo perché, ad esempio, necessitano di guadagnare denaro".