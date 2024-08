Tennis, Us Open: Musetti eliminato da Nakashima

us open

Il carrarese cede all'americano in quattro set e saluta al terzo turno

© Getty Images Sfuma appena prima degli ottavi di finale il sogno agli Us Open di Lorenzo Musetti: al terzo turno, infatti, il carrarese cede contro Ben Nakashima. Tanti i rimpianti per il vincitore del bronzo a Parigi 2024, visto che il padrone di casa si impone 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4) chiudendo i giochi al tie-break. L'azzurro va però vicinissimo a portare la sfida al quinto set, visto che nel corso del quarto spreca un vantaggio di due break.

Niente da fare per Lorenzo Musetti, che non riesce a trovare il suo miglior risultato di sempre agli Us Open: come nel 2022, cede al terzo turno ma stavolta va vicinissimo a giocarsi tutto al quinto parziale. A vincere, però, è Ben Nakashima, che si impone con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4). L'avvio del carrarese è da incubo: subito 4-0, con l'americano che poi si porta a casa il primo set. La reazione né immediata, visto che il break per il bronzo di Parigi 2024 arriva già ad inizio secondo parziale: successivo 6-3 e tutto in parità.

Nella seconda parte di gara, tuttavia, lo statunitense, dopo aver annullato due palle break sul 3-3, strappa il servizio e con tre game di fila si riporta in vantaggio (6-3). Ma il vero rammarico arriva nel corso del quarto e ultimo parziale, perché Musetti sale addirittura sul 4-0 e sembra rimandare ogni discorso al quinto set. Nakashima, invece, rimonta e si guadagna il tie-break, nel quale parte subito forte (5-2). Finisce 7-4 e il carrarese deve dunque salutare Flushing Meadows con tanti rimpianti. Nel tabellone maschile, l'Italia resta così con Sinner, Arnaldi e Cobolli.