Musetti: "Deluso di non aver potuto giocarmela fino in fondo ma Alcaraz ha meritato"

"Non è facile parlare dopo questo finale, che non è quello che avevo immaginato: speravo di potermela giocare fino in fondo, e non è stato cosi'". Lo dice Lorenzo Musetti, dopo la finale del torneo di Montecarlo persa con Carlo Alcaraz, con un infortunio muscolare che lo ha frenato al terzo set. "Questo non toglie nulla alla vittoria di Carlos - ha detto l'azzurro, durante la premiazione in campo - Ma penso già a tornare presto qui per prendermi la rivincita. Mi spiace non aver finito la partita al meglio, vi ringrazio per il sostegno. speravo fosse diverso, di giocare fino alla fine ma Carlos ha meritato la vittoria".