Miami Open: Paolini si ferma in semifinale, eliminata 6-2 6-2 da Sabalenka

LA PARTITA

Reduce dal bel successo contro Magda Linette, Jasmine Paolini è chiamata a una vera impresa per conquistare un posto nella finale del Miami Open: battere Aryna Sabalenka. Il tabellone mette infatti l’azzurra e la bielorussa l’una contro l’altra in semifinale, con la toscana che deve quindi superare la numero uno al mondo per continuare il proprio cammino nel Wta 1000 americano. Il match inizia con Sabalenka alla battuta e con Paolini che ha subito una possibilità per strappare un break al primo game: la bielorussa riesce però a salvarsi, seppure paia poco soddisfatta dei suoi primi colpi inferti alla pallina. Jasmine prova allora a minare le certezze dell’avversaria, trovando anche un ace nel suo secondo turno a servizio, ma poi sbaglia un paio di giocate e incassa una pesante palla break nel quarto game. La numero uno al mondo ringrazia e scappa sul 4-1, davanti allo sguardo attento di Jon Bon Jovi, tifoso vip presente in tribuna. Il primo set pare quindi già indirizzato e infatti così è: Sabalenka mette una grande quantità di prime a servizio e riesce poi a strappare un altro break all’azzurra, chiudendo con un netto 6-2. È un ottimo tennis quello offerto dalla bielorussa nel corso del primo set, dove regala una serie di colpi impressionanti per forza e precisione sia di dritto che di rovescio, nonostante il punto più bello se lo aggiudichi Paolini, obbligando Sabalenka a un tweener disperato e chiudendo poi a rete. Si passa quindi al secondo set, dove è l’italiana a guadagnarsi gli applausi con una strenua azione difensiva nel corso del terzo game. A mettere a referto i punti pesanti nei momenti decisivi è però sempre Sabalenka, che riesce ad annullare anche una palla break che avrebbe potuto portare Paolini sul 2-1.