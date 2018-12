Marcelo Ríos torna a giocare a 43 anni: "Voglio vincere e fare la storia"

21/12/2018

Marcelo Ríos vuole tornare nel circuito. A soli cinque giorni dal suo 43esimo compleanno (è nato il 26 dicembre del 1975), il cileno che è stato numero uno del mondo nel 1998 e ha giocato il suo ultimo match professionistico nel 2004 ha sorpreso tutti chiedendo una wild card per disputare il Challenger ATP di Columbus, in Ohio, che prenderà il via dal 7 gennaio prossimo.



"Sono stato morso dal verme del desiderio di ritornare", ha ammesso scherzando il mancino nato a Santiago, in carriera vincitore di 18 titoli ATP tra cui 5 Masters 1000 (allora Super 9). "Voglio essere in grado di vincere, fare nuovamente la storia e cercare di diventare il giocatore più anziano in assoluto a vincere un torneo professionistico", ha rivelato Rios al quotidiano La Tercera.