Kyrgios shock: "Durante Wimbledon 2019 ho pensato al suicidio"

Nick Kyrgios è uno dei "bad boy" del circuito Atp. Fama che l'australiano ha conquistato con i suoi atteggiamenti estremi dentro e fuori dal campo. Un talento incredibile con la racchetta in mano, ma anche con tante ombre e lati oscuri. Ombre che nel 2019 l'hanno portato a un passo dal baratro. "Ho bevuto alcolici, mi sono drogato, ho preso le distanze dalla mia famiglia e dai miei cari - ha raccontato nella serie 'Break Point' su Netflix -. Ho perso a Wimbledon e quando mi sono svegliato mio padre stava piangendo, seduto sul mio letto". "Quello è stato il clic, mi sono detto 'Ok, non posso continuare così' - ha aggiunto -. Sono finito in un reparto psichiatrico a Londra per risolvere i miei problemi".