Tennis, Kyrgios operato al ginocchio: "Di tutto per tornare al mio meglio"

Nick Kyrgios è stato operato dopo essersi ritirato dagli Australian Open di tennis per un infortunio al ginocchio. Il finalista di Wimbledon, tra i possibili favoriti per vincere il titolo a Melbourne Park, si era ritirato un giorno prima della sua partita di esordio in singolare. "Farò tutto il possibile per tornare al mio meglio", ha detto il 27enne tennista australiano su Instagram, accanto a una sua foto in un letto d'ospedale.