Kyrgios dalle parole... ai fatti, subito fuori a Brisbane: "Ho fatto i conti con la realtà"

In attesa di conoscere l'evoluzione dell'infortunio - il primo Slam della stagione prenderà il via il prossimo 12 gennaio - Kyrgios non ha lesinato commenti relativi alla sua prestazione odierna che, anche se risoltasi con una sconfitta, ha destato in lui buone impressioni: "Per me è stato un gran match, considerato che non ne giocavo uno da diciotto mesi ed essere riuscito a mettermi in condizione di poterlo vincere è stato emozionante". Pubblico, atmosfera, colpi. Kyrgios seppur leggermente appesantito è sembrato in grado di ritrovare lampi del suo miglior livello di gioco. Una "bella sensazione", l'ha definita il ventinovenne, "tornare in campo e dimostrare di poter ancora sostenere il livello di un avversario reduce da quella che è stata la sua miglior stagione della carriera e destinato a migliorare ancora". Altri rivali verranno, per Nick, e con loro occasioni per dimostrarlo ancora. Polso permettendo.