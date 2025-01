Paura per Anna Kalinskaya: la fidanzata di Jannik Sinner si sente male in campo e deve ritirarsi dal WTA 500 di Adelaide

La fidanzata di Sinner ha quindi deciso di alzare bandiera bianca complice anche le temperature particolarmente elevate presenti in Australia, concentrandosi piuttosto sugli Australian Open, al via il prossimo 12 gennaio e dove sarà testa di serie numero 13. Ad augurarle il meglio ci ha pensato anche la stessa Bencic che al termine del match ha mostrato tutta la propria preoccupazione: "Auguro tutto il meglio ad Anna. Spero che sia pronta per l'Australian Open. Non è questo il modo in cui volevo vincere".