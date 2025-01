Tennis: Sinner batte Popyrin in due set nella prima partita del 2025

Il 2025 di Jannik Sinner inizia così come era finito il 2024: vincendo e controllando la partita. Buona la prima per l`azzurro, che in vista degli Australian Open - dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno - batte Alexei Popyrin in un match di esibizione, il primo in questa Opening Week che servirà per preparare il primo grande evento dell'anno. A Melbourne finisce 6-4 7-6 (2) per il numero uno del mondo, che ottiene ottime indicazioni in vista delle partite che conteranno.