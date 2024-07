Jannik Sinner è pronto a tornare in campo: partenza per il Canada in vista dell'ATP Masters 1000 di Montreal

Jannik Sinner sembra aver recuperato dalla tonsillite ed è pronto a tornare nuovamente in campo per rafforzare il numero 1 della classifica mondiale dai possibili attacchi avanzati da Carlos Alcaraz. Il 22enne di Sesto Pusteria è partito per il Canada dove andrà in scena l'ATP Masters 1000 di Montreal, torneo che lo scorso anno lo vide conquistare il titolo.