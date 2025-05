Internazionali, Navone lancia la sfida a Sinner: "Cercherò di rovinargli il rientro"

Navone è già concentrato sul prossimo match contro Sinner ammettendo le difficoltà che dovrà affrontare: "Sarà speciale giocare contro di lui. È un giocatore terribile. Ma devo prepararmi, fare il mio gioco e provare a vincere". Partita più importante della carriera per il numero 99 della classifica ATP, ma non la prima con i top 10: "Oggi sì, perché è il numero uno al mondo e gioca in casa. Ma ho giocato anche altre partite importanti come quella contro Rune a Buenos Aires o contro Shelton negli Stati Uniti". Nelle sue parole non manca un pizzico di sfrontatezza: "Sarà una partita molto difficile. Sinner è un giocatore impressionante. Mi preparerò per cercare di vincere e rovinargli il rientro". Il ventiquattrenne ha evidenziato alcune difficoltà che potrebbe avere Sinner dopo l'inattività e i 3 mesi senza match ufficiali, che potrebbero essere colmate dal pubblico del campo centrale: "A lui mancherà un po' il ritmo, ma qui a Roma avrà l'appoggio di tutto il suo tifo. In termini di punti avrei preferito incontrarlo dopo ma è comunque una bellissima esperienza. Cercherò di giocare ai mie livelli".