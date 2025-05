A Sinner il Collare d'oro al merito sportivo: "Uno dei premi più prestigiosi della mia carriera"

Un altro premio per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale, protagonista di un 2024 stellare, ha infatti ricevuto il Collare d'Oro al merito sportivo dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò e dal Segretario Generale Carlo Mornati, mentre al coach Simone Vagnozzi è andata la Palma d'Oro al merito tecnico. L'azzurro è stato accolto nella Sala delle Fiaccole del Coni assieme al suo allenatore e a parte del suo team per la consegna della massima onorificenza dello sport italiano conquistata con la vittoria delle Coppa Davis 2023 e 2024 - assieme ai compagni di squadra Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, guidati da Capitan Filippo Volandri - e per i trionfi Slam agli Australian Open e agli US Open. "È sicuramente uno dei premi più prestigiosi della mia carriera. Va oltre la carriera personale. È molto bello condividere i successi con la maglia azzurra. Ricevere il supporto della gente mi dà tanta forza da anni, soprattutto nei momenti difficili. L'anno scorso non è stato semplice: la cosa più bella è stata la condivisione dei trionfi con i tifosi italiani. Non solo quando le cose vanno bene. È speciale", le parole di Sinner.