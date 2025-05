Internazionali d'Italia, Sinner-Paul in diretta

Dopo aver asfaltato Casper Ruud in meno di un'ora, Jannik Sinner affronta Tommy Paul nella seconda semifinale degli Internazionali d'Italia. In palio c'è un posto per l'ultimo atto del torneo contro Carlos Alcaraz. Di seguito la cronaca del match sul Centrale del Foro Italico tra il numero uno del mondo e il numero 12 del rankink Atp.