Premier League: Chelsea e Aston Villa acciuffano il terzo posto, pressione su Newcastle e City

CHELSEA-MANCHESTER UNITED 1-0

Il Chelsea continua a imitare il percorso dell'Aston Villa: 1-0 sullo United ed è aggancio al terzo posto. I primi minuti sono equilibrati allo Stamford Bridge, con la chance sprecata da Madueke e Maguire che si vede annullare il vantaggio: c'era offside al 15', sull'assist di Bruno Fernandes. James colpisce la traversa e il Chelsea spinge, sfiorando due volte la rete con Palmer: decisivo Onana per proteggere lo 0-0. L'avvio di ripresa sembra sorridere al Manchester United, vicinissimo alla rete con Bruno Fernandes, poi subentra la vicinanza con la finale di Europa League. I Red Devils si gestiscono con dei cambi conservativi e capitolano al 71': veronica di James a saltare il difensore, cross e testa di Cucurella per il gol-vittoria. Non c'è reazione per i Red Devils, che subiscono il 18° ko nella loro disastrosa stagione in Premier League. Amorim resta in 16a posizione con 39 punti, appena davanti a quel Tottenham che sfiderà mercoledì per l'Europa League e un posto in Champions. Bella vittoria invece per il Chelsea, che ora è terzo: agganciate Newcastle e Aston Villa a quota 66 punti. Domenica i Magpies sfideranno l'Arsenal, con l'obiettivo di riallungare sulle rivali per la Champions.