Lega Serie A, Simonelli: "Gare in contemporanea per gli stessi obiettivi"

"Le regole ci dicono che dovranno essere partite in contemporanea per tutti quelli che combattono per lo stesso obiettivo. Tutti quelli che combatteranno per la salvezza dovranno giocare insieme, tutti quelli che combatteranno per le coppe dovranno giocare insieme''. Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ad Adnkronos sulla contemporaneità delle gare nelle ultime due giornate di campionato italiano. "Anche Inter e Napoli, che sono le due squadre che combatteranno per lo scudetto, dovranno giocare nello stesso slot orario''.