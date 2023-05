Internazionali d’Italia: Sinner agli ottavi con fatica, avanza anche Musetti. Fognini eliminato

INTERNAZIONALI D'ITALIA

L’altoatesino batte Shevchenko 2-1 (6-3, 6-7, 6-2), Lorenzo si aggiudica il derby italiano contro Arnaldi, Fabio eliminato da Rune

© Getty Images Nel terzo turno degli Internazionali d’Italia di Tennis, Sinner e Musetti avanzano e si qualificano al turno successivo. Jannik supera il russo Shevchenko 2-1, con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-2 e vola gli ottavi. Musetti invece si aggiudica il derby italiano contro Arnaldi e approda ai sedicesimi. Lorenzo vince 2-0 (6-4, 6-4) dopo un’ora e cinquantatré minuti. Out invece Fabio Fognini, che cade 6-4, 6-2 contro Holger Rune.

Avanzano al turno successivo Sinner e Musetti. L’altoatesino, nei sedicesimi, supera il russo Shevchenko 2-1, con il punteggio di 6-3, 6-7(4), 6-2 in due ore e quattordici minuti di gioco. Avvio non facile per Jannik, che va sotto 2-0 nel primo set, regalando una palla break al suo avversario. Sinner riesce a contro-breakare immediatamente, riportando l’incontro in equilibrio. Il numero 8 del ranking vola sull’onda dell’entusiasmo, conquistando e trasformando un’altra palla break per chiudere il primo set sul 6-3. Shevchenko è bravo a spingere nuovamente in avvio di secondo set, trovando il break all’inizio, come in precedenza. Sinner fallisce la prima palla buona per rubare il servizio, ma trova la forza per pareggiare andando sul 5-5. Il russo non demorde, e approfittando di tre errori consecutivi di Sinner vince il secondo set al tie-break, 7-6(4). Nel terzo e ultimo set Sinner spinge sull’acceleratore, modificando la sua risposta e breakando due volte il suo avversario. Vince Jannik 6-3, 6-7(4), 6-2 e vola agli ottavi, dove affronterà Cerundolo.

Musetti invece si aggiudica il derby italiano contro Arnaldi, valido per approdare proprio ai sedicesimi. Lorenzo trionfa 6-4, 6-4 dopo quasi due ore di gioco, contro un Arnaldi tutt’altro che rinunciatario. In avvio il primo set è piuttosto equilibrato, nonostante un Musetti in maggiore controllo sia fisico che mentale. Il break decisivo arriva al quinto game, con Arnaldi che perde il servizio e di conseguenza anche il set. Lorenzo è abile nello sfruttare il momento a suo favore, e al terzo gioco del secondo set trasforma l’altra palla break, prendendosi il nuovo vantaggio. Matteo tiene i servizi successivi a fatica, ma non riesce a trovare la forza di riportare l’incontro in equilibrio. Finisce 2-0 (6-4, 6-4) dopo un’ora e cinquantatré minuti. Ora Musetti affronterà lo statunitense Tiafoe, nei sedicesimi di finale.