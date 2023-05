Internazionali d'Italia: Djokovic e Ruud agli ottavi, avanti Medvedev e Świątek

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Avanzano entrambi i detentori del torneo, con Nole che regola Dimitrov in tre set e la polacca in scioltezza su Tsurenko. Il russo conquista i 16mi con tranquillità, più difficolta per il norvegese

© Getty Images Proseguono su due binari gli Internazionali d'Italia, dopo i rinvii di ieri. Avanza agli ottavi Djokovic, che batte Dimitrov con qualche patema d'animo: dopo aver vinto 6-3 nel primo set, Nole scivola nel secondo (6-4), prima di dominare il terzo parziale e guadagnarsi gli ottavi contro Norrie. Conquista lo stesso turno Ruud, faticando più del previsto, mentre Medvedev e Zverev volano ai 16mi. Nel tabellone femminile, Świątek vince in scioltezza.

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic avanza agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2023 con più fatica del previsto. Sul campo principale del Foro Italico, Nole ha bisogno di tre set (6-3, 4-6, 6-1) per regolare Dimitrov, testa di serie numero 26. Tutto sembra mettersi bene per il detentore del trofeo quando vince 6-3 nel primo set, poi il serbo perde il ritmo e il rivale ne approfitta, ritrovando la convinzione. Dimitrov prolunga così la sfida al terzo set, dove crolla completamente sotto i colpi di Djokovic, che vince 6-1 e avanza al prossimo turno. Ora sfiderà Norrie (13), ha sconfitto in due set Fucsovics (6-2, 7-6).

Soffre tremendamente anche Casper Ruud (4), che sfiderà Djere negli ottavi. Il norvegese domina contro Bublik nel primo set (6-1), ma si fa del male da solo nel secondo parziale e lo perde 6-4. Il terzo set è ricco di colpi di scena, col kazako che assapora la clamorosa impresa e la reazione di nervi di Ruud, che vince 7-6 al tiebreak dopo averlo dominato col punteggio di 7-0. Avanza senza patemi d'animo Medvedev, che si regala i 16mi contro Zapata Miralles regolando in due set Ruusuvuori (6-4, 6-2). Passano il turno anche Popyrin e Cerundolo (24), così come Zverev (19), che rimonta contro Goffin (7-5, 3-6, 4-6).

L'eliminazione clamorosa è quella di Taylor Fritz: la testa di serie numero 9 crolla in due set contro il qualificato Hanfmann. Il tedesco, numero 101 al mondo che è reduce dal terzo turno di Madrid, vince 6-4, 6-1 e sfiderà Cecchinato. Si completa così il quadro delle gare di domani, con gli ultimi sedicesimi di finale: Cecchinato-Hanfmann, Zapata Miralles-Medvedev, Rublev-Davidovich Fokina, Marozsan-Alcaraz, Wolf-Zverev, Coric-Carballes Baena, Musetti-Tiafoe, Tsitsipas-Sonego.

TABELLONE FEMMINILE

Tutto facile per Iga Świątek, che si regala gli ottavi degli Internazionali d'Italia senza patemi d'animo. La numero uno del seed e detentrice del titolo travolge l'ucraina Tsurenko con un nettissimo 6-2, 6-0. Sfiderà Donna Vekic (21), che ha regolato in tre set Samsonova (16). Out a sorpresa Coco Gauff (6) e Maria Sakkari (9). La statunitense crolla in tre set contro Bouzkova (27) col punteggio di 6-4, 2-6, 2-6, mentre l'ellenica cade contro Vondrousova (7-5, 6-3). Avanti a fatica Kasatkina (8), che ha bisogno di tre set per sconfiggere Grabher, mentre i ritiri di Kalinskaya e Azarenka (14) facilitano le cose a Rybakina (7) e Keys (19), che volano agli ottavi senza faticare. Prosegue la marcia della rientrante Paula Badosa, che sconfigge Kostyuk (32) in due set, e avanza anche Jelena Ostapenko: la lettone, testa di serie numero 20, elimina Krejcikova (10) in due set col punteggio di 7-6, 6-0. Si completa così il quadro degli ottavi di finale, senza italiane: Zheng Qinwen-Wang Xiyu, Keys-Kalinina, Osorio Serrano-Haddad Maia, Bouzkova-Kudermetova, Ostapenko-Kasatkina, Vondrousova-Rybakina, Badosa-Muchova e Świątek-Vekic.