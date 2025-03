Internazionali d'Italia, Binaghi lancia l'ipotesi del quinto Slam: "Vogliamo arrivare al top come Sinner"

"Noi secondi dietro il calcio e dietro i grandi slam non ci vogliamo rimanere tutta la vita. Così come ha fatto Sinner vogliamo provare ad arrivare in vetta, è questo il nostro unico obiettivo. Ma credo che questo grande entusiasmo faccia fare corse troppo affrettate, siamo campioni del mondo nel tennis a squadre, abbiamo il n.1 e dobbiamo essere curiosi e legittimamente ambiziosi, accompagnati sempre per mano dal Governo - ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel -. Vogliamo far conoscere agli spettatori le grande novità dell'edizione 2025. È il più grande progetto di ampliamento della storia del site degli Internazionali, questo contesto giustifica ampiamente questa grande novità. "La crescita del pubblico degli Internazionali non è stata occasionale ma stabile e di lungo periodo, legato alla crescita del movimento italiano. I risultati hanno inciso così come una nuova gestione del torneo. Puntiamo per quest'anno alle 400mila presenze paganti e in due o tre anni di superare un miliardo di euro di impatto economico sul territorio".