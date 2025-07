BePink-Imatra-Bongioanni pronta per il Giro d'Italia Women

Nell’edizione 2025, dopo i 14,2 km contro il tempo introduttivi della “città dei Mille”, si inizierà subito a salire con la Clusone - Aprica, primo arrivo in quota di quest'anno. “Naso all’insù” - già in avvio - anche nella terza tappa, in cui il Passo del Tonale farà da preludio a un prosieguo veloce e privo di altre difficoltà altimetriche. Archiviati i sali-scendi della quarta frazione, la carovana potrà “tirare il fiato” nella Mirano-Monselice, adatta a uno sprint. La pianura veneta anticiperà le “insidie” di San Marino e delle colline marchigiane (sesta tappa), che apriranno una tre giorni conclusiva molto esigente. Le Marche faranno da sfondo anche alla penultima “fatica”, in cui si arriverà al traguardo appenninico di Monte Nerone prima di tornare in Emilia-Romagna per un “congedo” caratterizzato da otto Gran Premi della Montagna (di 3^ e 4^ categoria) e dall’apoteosi in “pista”, nell’iconico tempio imolese delle quattro ruote.